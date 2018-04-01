السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن

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أعلن التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، الجُمعة، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.
وقال التحالف في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي مستهدفة جازان".
من جهتها قالت مليشيا الحوثي في بيان، إنهم أطلقوا "صاروخاً باليستياً من نوع بدر 1 على مطار جازان".
وكان المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أكد في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن 119 صاروخاً باليستياً أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن، محذراً من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة.
وذكر أن "استمرار استخدام مثل هذه المنظومات في تهديد أمن وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ستقابله مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة".