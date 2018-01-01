«العفو الدولية» تطالب الحوثيين بإلغاء إعدام اليمنية أسماء العميسي

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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طالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسي والتوقف عن إصدار هذه الإدانات والأحكام غير الآمنة.

وأكدت المنظمة، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، الخميس، أن أسماء تعيش ظروفا سيئة للغاية في سجنها، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسماء وبعض أقاربها جاءت في أعقاب محاكمة بالغة الجور، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.

وأكدت العفو الدولية أن المحاكمة تظهر ازدراء الميليشيا لأحكام القانون اليمني، حيث عرضت المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب ومنع الاتصال بالعالم الخارجي.

وتواجه أسماء العميسي (22 عاما)، وهي أم لطفلين، حكما بالإعدام أصدرته محكمة حوثية في صنعاء نهاية يناير الماضي، بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى الدول.



