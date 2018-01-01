«العفو الدولية» تطالب الحوثيين بإلغاء إعدام اليمنية أسماء العميسي استياء إعلامي من توقف قناة يمنية بسبب غياب الدعم الحكومي الصليب الأحمر ت يحذرمن استمرار إهمال مرضى الفشل الكلوي لاليمن أمر بتوقيف مسؤول يمني بعد اتهامات باغتصاب مهاجرين الفريق محسن: الرفض الشعبي يتنامى كل يوم ضد الحوثيين الذين تاجروا بمعاناة الشعب تعرف على التقنيات الجديدة لمساعدي حكام مونديال 2018 غارات جوية تواصل استهدافها للانقلابيين ما سر صخرة أولورو المتلونة بأستراليا؟ فيسبوك تختبر شكل إعلاني جديد قابل للتشغيل لتجربة الألعاب خطأ تاريخي في قيامة أرطغرل.. هل يموت سعد الدين كوبيك ؟
طالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطنة اليمنية أسماء العميسي والتوقف عن إصدار هذه الإدانات والأحكام غير الآمنة.
وأكدت المنظمة، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، الخميس، أن أسماء تعيش ظروفا سيئة للغاية في سجنها، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة بحق أسماء وبعض أقاربها جاءت في أعقاب محاكمة بالغة الجور، وقد ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب.
وأكدت العفو الدولية أن المحاكمة تظهر ازدراء الميليشيا لأحكام القانون اليمني، حيث عرضت المتهمين للإخفاء القسري والتعذيب ومنع الاتصال بالعالم الخارجي.
وتواجه أسماء العميسي (22 عاما)، وهي أم لطفلين، حكما بالإعدام أصدرته محكمة حوثية في صنعاء نهاية يناير الماضي، بتهمة تشكيل شبكة تجسس لصالح إحدى الدول.