تعرف على التقنيات الجديدة لمساعدي حكام مونديال 2018

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم انه سيتواجد أربعة حكام مساعدين بالفيديو في كل مباراة ضمن كأس العالم 2018 في كرة القدم الصيف المقبل في روسيا، لاستعرض الإعادات على شاشات عملاقة داخل الملاعب.

وشرح الايطالي بيار لويجي كولينا المسؤول عن التحكيم خلال ندوة تدريبية في مقر كوفرتشانو الاتحادي بالقرب من فلورنسا "كل شيء سيكون مركزيا في مكان واحد في موسكو، وجميع الحكام سيكون مقرهم في موسكو".

وعلى مدى الاسبوعين المقبلين، ستتدرب مجموعتان من 36 حكما و63 مساعدا لكأس العالم في كوفرتشانو، حيث تنظم ورش عمل حول تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في ايه آر) التي ستستخدم للمرة الاولى في النهائيات.



