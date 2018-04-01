غارات جوية تواصل استهدافها للانقلابيين

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واصلت مقاتلات التحالف العربي ،الخميس، استهداف مواقع المليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال .
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ان مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات المليشيات الحوثية في النجدين بمديرية حيفان جنوبي غرب محافظة تعز بثلاث غارات جوية .
و أسفرت الغارات عن تكبيد المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، فيما شوهدت عربات تابعة للمليشيا وهي تنقل جثث للقتلى والجرحى بعد الغارات التي استهدفتهم.
في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف ،عصر الخميس، غارتين جويتين على موقع لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الطفة بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وبحسب موقع الجيش فان الغاراتين استهدفتها موقع "العريف" التابع للمليشيا في مديرية الطفة، وأسفرتا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير الآليات المتواجدة في الموقع .