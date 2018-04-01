الشرعية تحرر مواقع هامة غربي تعز بن دغر يناقش مع القيادات العسكرية قضايا تحرير تعز .. بسطت بفستانها السجادة الحمراء للسعوديات والسعوديين لاعب قرر الاعتزال دوليا يعود ويتحدى الجميع في كأس العالم (المونديال لا يساوي شيئ بدوني) لاعب وحيد يفخر بأنه جعل ميسي يبكي وسط معارك مشتعلة الجيش يحرز انتصارات جديدة بمحافظة لحج تعرف على أقوى اقتصاديات العالم لعام 2017م وترتيبها بن علي يلدريم… آخر رئيس حكومة في تاريخ تركيا لهذا السبب الرعب يجتاح أكثر من 52% من الإسرائيليين مصر تعرض على «حماس» اتفاقا لرفع الحصار وتبادل الأسرى