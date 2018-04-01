لاعب قرر الاعتزال دوليا يعود ويتحدى الجميع في كأس العالم (المونديال لا يساوي شيئ بدوني)

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -وكالات

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قرر المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المشاركة في كأس العالم المقبلة في روسيا، وقال إن المونديال لا يساوي شيئا من دونه.

وأكد إبراهيموفيتش في تصريحات تلفزيونية أنه سيعود للمشاركة مع المنتخب السويدي لأول مرة منذ اعتزاله اللعب دوليا عقب نهائيات أمم أوروبا 2016 في فرنسا، علما أن آخر مونديال شارك فيه كان مونديال 2006 في ألمانيا.

وكان النجم السويدي وفيا لتصريحاته الغريبة، وقال إن كأس العالم لا تساوي شيئا من دونه، وشبه وصوله إلى لوس أنجلوس للمشاركة مع نادي المدينة في الدوري الأميركي بزلزال ضرب المنطقة، في إشارة إلى الضجة التي رافقت قدومه وتألقه خلال المباريات الأولى مع ناديه الجديد.

ويعتبر إبراهيموفيتش الهداف التاريخي لمنتخب السويد برصيد 62 هدفا في 116 مباراة، وستلعب السويد في المجموعة السادسة إلى جانب ألمانيا بطلة العالم والمكسيك وكوريا الجنوبية.



