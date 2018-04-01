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وسط معارك مشتعلة الجيش يحرز انتصارات جديدة بمحافظة لحج

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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سيطرت قوات الجيش الوطني اليوم الخميس، على مواقع جديدة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج.

وأكد مصدر عسكري لموقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش تمكنت من تحرير "التبة الحمراء" ومفرق "عيريم" و"الحلاجيم " "تبة السنترال " شمالي غرب مديرية القبيطة .

وبحسب الموقع فان قوات الجيش سيطرت ناريا على منطقة الجدر شمال مديرية القبيطة التي تعتبر خط امداد المليشيا

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية ،اسفرت عن تحرير الجيش مواقع شمالي القبيطة وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة .

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