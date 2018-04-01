لهذا السبب الرعب يجتاح أكثر من 52% من الإسرائيليين

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف استطلاع للرأي أجراه معهد متخصص لصالح صحيفة «معاريف العبرية»، أن أكثر من نصف «الإسرائيليين» يخشون اندلاع حرب قريبة.

وأجرى هذا الاستطلاع معهد «بانلز بوليتيكس» لصالح الصحيفة الذي نشرته مساء أمس، وشملت العينة 587 شخصًا، هم: 484 يهوديًا، و103 من العرب، وفقا للأناضول.

وتأتي نتائج هذا الاستطلاع مع اقتراب احتفال «إسرائيل» بـ« الذكرى السبعين لاحتلال الأراضي الفلسطينية» وإعلانها «قيام دولتها»، في 14 مايو 1948.

وردًا على سؤال بشأن إن كانت «إسرائيل»حقيقة قائمة أم أن وجودها معرض لخطر حقيقي، أجاب 73% بأنها «حقيقة قائمة»، فيما اعتبر 18% أن «إسرائيل» «تواجه خطرًا حقيقيًا».

وأفاد 52% من المستطلعة آراؤهم بأنهم يخشون من «حرب قريبة»، في ظل التوتر مع سوريا وإيران.

ورأى 34% أن الخطر الذي تواجهه «إسرائيل»يأتي من ناحية إيران وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة «حزب الله» اللبنانية، فيما رأى 32% أن مصدر الخطر عليهم هو الهجمات الفلسطينية.

واعتبر 32% أن غلاء المعيشة والفجوات الاقتصادية هي أبرز المشاكل التي تواجه «إسرائيل»، بجانب التهديد الأمني، بينما رأى 21% أن الفساد في القطاع العام هو أهم المشاكل بالنسبة لهم.



