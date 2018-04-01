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برشلونة يقرر التخلي عن احد لاعبيه المقربين من نجم ريال مدريد كريسيتانو

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صحف
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ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني قررت منذ أسابيع عدة التخلي عن خدمات اللاعب الدولي البرتغالي أندريه غوميز نهاية هذا الموسم. 

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق حول هذا الأمر قد تم بالفعل بين النادي واللاعب، وستبدأ خطوات التنفيذ بعد نهائي الكأس والجولات الأخيرة من الليغا، حيث سينتظر الطرفان عرضًا مناسبًا يحقق مصلحة صاحب الـ24 عاما والنادي. 

وأشارت إلى أن غوميز نفسه يدرك أن مستقبله ليس مع برشلونة، حيث لم يتطور كما كان متوقعًا، ويرى اللاعب أن الوقت قد حان للبحث عن تحدٍ جديد قد يساعده على التألق، الذي أظهره من قبل في فالنسيا.

وكانت الصحافة الاسبانية تحدثت الفترة الماضية عن علاقة تربط غوميز بمواطنه كريستيانو الامر الذي كان يسبب ازعاجا للارجنتيني ميسي.

وانضم غوميز (24 عاما) إلى برشلونة في يوليو/تموز 2016 قادما من فالنسيا مقابل 43 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليون دولار أخرى من الحوافز، ويمتد تعاقده حتى 2021.

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