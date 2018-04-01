آخر الاخبار

برشلونة يقرر التخلي عن احد لاعبيه المقربين من نجم ريال مدريد كريسيتانو زلزال بقوة 5.9 يضرب ايران وسكان دول خليجية شعروا به .. ما مصير مفاعل بوشهر النووي؟ صحيفة لندنية: الحوثيون يتراجعون سياسيا وعسكريا بعد هجومه على حماس.. مغردون للعفاسي: بعت دينك بثمن بخس تقرير طبي يصدم كل الداعمين لحفتر ... هذا هو المصير الذي انتظره قائد الثورة المضادة في ليبيا صدمة لعشاق منتخب الأرجنتين قبل كأس العالم ﻿انفجار الصراع على خلافة حفتر… اغتيالات فاشلة وتحذير دولي وتدخل خليجي مسلسل محمد الفاتح العملاق القادم ... شاهد كعب رونالدو ينقذ ريال مدريد من السقوط أمام بيلباو .. شاهد ديون العالم تحطم الرقم القياسي


صدمة لعشاق منتخب الأرجنتين قبل كأس العالم

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك
عدد القراءات 259

تحدث طبيب المنتخب الأرجنتيني بكرة القدم، أوميرو داجوستينو، عن الوضع الصحي لمهاجم المنتخب سيرجيو أغويرو.

صرح داجوستينو بأن عملية العلاج تتطلب ما لا يقل عن خمسة أسابيع، في حال الإصابة القديمة، فعملية الانتعاش تكون أبطأ من المعتاد.

ولا يمكن أن تتم بفترة أقل من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن أحيانا أكثر من ذلك.

وأضاف من المهم فهم نوع الإصابة التي تعرض لها أغويرو، ولقد حاول الأطباء علاجها دون القيام بعملية جراحية، لكنها فشلت.

وعادة ما يتم علاجها بعملية تنظير المفصل عندما تكون إصابة مزمنة.

وتوقع الطبيب بأن لا يكون اللاعب جاهزا بنسبة مئة في المئة للمونديال، وأضاف قائلا لدينا وقت قصير.

سنحاول جاهدين إعادة اللاعب بجاهزية عالية للمنتخب، ولكنه لن يكون جاهزا بشكل كامل، حسبما نقلت صحيفة "إس" الإسبانية.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
برشلونة يقرر التخلي عن احد لاعبيه المقربين من نجم ريال مدريد كريسيتانو
كعب رونالدو ينقذ ريال مدريد من السقوط أمام بيلباو .. شاهد
نيمار يعلن انه لن يعود الى الملاعب قبل 17 مايو
زيدان يُصر على وقف تنفيذ مشروع رئيس الريال
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس