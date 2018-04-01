صدمة لعشاق منتخب الأرجنتين قبل كأس العالم

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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تحدث طبيب المنتخب الأرجنتيني بكرة القدم، أوميرو داجوستينو، عن الوضع الصحي لمهاجم المنتخب سيرجيو أغويرو.

صرح داجوستينو بأن عملية العلاج تتطلب ما لا يقل عن خمسة أسابيع، في حال الإصابة القديمة، فعملية الانتعاش تكون أبطأ من المعتاد.

ولا يمكن أن تتم بفترة أقل من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولكن أحيانا أكثر من ذلك.

وأضاف من المهم فهم نوع الإصابة التي تعرض لها أغويرو، ولقد حاول الأطباء علاجها دون القيام بعملية جراحية، لكنها فشلت.

وعادة ما يتم علاجها بعملية تنظير المفصل عندما تكون إصابة مزمنة.

وتوقع الطبيب بأن لا يكون اللاعب جاهزا بنسبة مئة في المئة للمونديال، وأضاف قائلا لدينا وقت قصير.

سنحاول جاهدين إعادة اللاعب بجاهزية عالية للمنتخب، ولكنه لن يكون جاهزا بشكل كامل، حسبما نقلت صحيفة "إس" الإسبانية.



