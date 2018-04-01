كعب رونالدو ينقذ ريال مدريد من السقوط أمام بيلباو .. شاهد

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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لحق فريق ريال مدريد بغريمه برشلونة في السقوط بفخ التعادل، حيث تعادل بهدف لمثله مع ضيفه أتلتيك بيلباو مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، التي أقيمت في ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وسجل إيناكي ويليامز هدف بيلباو في الدقيقة 14، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة لريال مدريد بالدقيقة 57 من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما حل بيلباو في المركز 13 برصيد 40 نقطة.

وكان فريق برشلونة سقط أمس في فخ التعادل في المبارة التي جمعته مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما على ملعب “بالايدوس”.



