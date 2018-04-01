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مخطط جديد لإيفانكا وزوجها اليهودي

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” أن إدارته تسعى لنقل سفارة الولايات المتحدة في الكيان الإسرائيلي إلى القدس من “تل أبيب” خلال شهر مايو المقبل.

وكتب “ترمب” في تغريدة نشرها الأربعاء على حسابه الرسمي في “تويتر”: “أطيب التمنيات لرئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وكل شعب إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلالكم العظيم”.

وأضاف “لا أصدقاء لدينا أفضل منكم في أي مكان آخر، نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس خلال الشهر المقبل”.

وفي السياق، قال موقع إلكتروني إسرائيلي إن جاريد كوشنر كبير مساعدي ترمب وصهره يخطط مع زوجته إيفانكا ترمب للمشاركة في افتتاح السفارة.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن كوشنر وزوجته يخططان لتمثيل الولايات المتحدة في افتتاح المقر المؤقت لسفارتها في القدس يوم 14 مايو/أيار المقبل، وأضاف نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين إن خطط سفر كوشنر وإيفانكا لم يتم استكمالها حتى الآن.

وبحسب الموقع، فإن السفارة الأميركية في تل أبيب اكتفت بالقول إنه يتم حاليا العمل على وضع قائمة الضيوف والمشاركين في هذا الحدث، دون الدخول في التفاصيل.

وتتزامن احتفالات افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس مع ذكرى مرور سبعين عاما على النكبة الفلسطينية.

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة بلاده إليها، وهو ما أثار موجة غضب عربية ودولية وقرر على إثره الفلسطينيون وقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية.

 
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