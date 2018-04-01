آخر الاخبار

ضربه جوية تقتل قيادي حوثي رفيع في الساحل الغربي «حكومة الإنقلاب» في صنعاء تهاجم أحد وزرائها وتتهمه بـ«العمالة» و «خدمة الحكومة الشرعية» محافظ ابين يناقش الإستعدادات لتدشين نشاط جامعة ابين  اللواء العرادة يوجه بتخصيص مدرسة للطلاب الموهوبين بمأرب الخطة الأمريكية لإشعال حرب تركية عربية ممثلة الأفلام الإباحية تكشف عن معلومات جديدة حول علاقتها بترامب السودان تتقدم بـ3 شكاوى ضد مصر الى مجلس الأمن حديث المبعوث الاممي عن(ضرورة اشراك الجنوبيين) يثير استغراب وسخرية الناشطين 5 نازحين من حجة يموتون حرقا بمأرب 6 ساعات عصيبة على الانقلابيين تكبدهم العشرات بين قتيل وجريح


ضربه جوية تقتل قيادي حوثي رفيع في الساحل الغربي

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 473

 

لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مع عدد من مساعديه اليوم الأربعاء، بضربة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل جنوبي محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر ميدانية أن غارات جوية أستهدف القيادي في ميليشيات الحوثي منصور أحمد السعادي المكنى "سجاد" وهو المشرف العام على القوات البحرية ،مما ادى الى مقتله مع عدد من مساعديه.

وأوضحت المصادر أن السعادي أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريبات مكثفة في إيران وكان من ضمن طاقم السفينة الإيرانية جهان التي احتجزت قبالة السواحل اليمنية عام 2012 وهي محملة بشحنة أسلحة ومواد متفجرة من إيران في طريقها الى ميليشيات الحوثي.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
«حكومة الإنقلاب» في صنعاء تهاجم أحد وزرائها وتتهمه بـ«العمالة» و «خدمة الحكومة ال
حديث المبعوث الاممي عن(ضرورة اشراك الجنوبيين) يثير استغراب وسخرية الناشطين
5 نازحين من حجة يموتون حرقا بمأرب
6 ساعات عصيبة على الانقلابيين تكبدهم العشرات بين قتيل وجريح
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس