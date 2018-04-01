ضربه جوية تقتل قيادي حوثي رفيع في الساحل الغربي

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مع عدد من مساعديه اليوم الأربعاء، بضربة جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة الساحل جنوبي محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر ميدانية أن غارات جوية أستهدف القيادي في ميليشيات الحوثي منصور أحمد السعادي المكنى "سجاد" وهو المشرف العام على القوات البحرية ،مما ادى الى مقتله مع عدد من مساعديه.

وأوضحت المصادر أن السعادي أحد القيادات الحوثية التي تلقت تدريبات مكثفة في إيران وكان من ضمن طاقم السفينة الإيرانية جهان التي احتجزت قبالة السواحل اليمنية عام 2012 وهي محملة بشحنة أسلحة ومواد متفجرة من إيران في طريقها الى ميليشيات الحوثي.



