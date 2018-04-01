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حديث المبعوث الاممي عن(ضرورة اشراك الجنوبيين) يثير استغراب وسخرية الناشطين

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص
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اثار حديث المبعوث الاممي مارتن غريفيث بشأن ضرورة اشراك الجنوبيين في اي ترتيبات سياسية قادمة سخرية واستغراب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما رصده مأرب برس.

وتساءل الناشطون بسخرية " لماذا المبعوث الاممي شدد على اشراك الجنوبيين في التسوية السياسية" على اساس هادي من السودان وبن دغر من باكستان !"- في اشارة الى انتمائهم الجنوبي.

 وكان المبعوث الاممي قال بشأن الوضع في الجنوب في احاطته الاخيرة إنه لم يزر الجنوب بعد.

وقال غريفيث: «بدأت بالالتقاء بمجموعات من الجنوب -ويقصد لقاء جمعه بما يسمى المجلس الانتقالي في ابوظبي-. النزاع كما يمكنكم تصوره أحدث تغيرات كبرى على الأرض في المحافظات الجنوبية، وجعلت من شكاوى وإحباطات الجنوبيين الطويلة الأمد وتطلعاتهم اكثر رسوخاً». 

وأضاف: «لن يتحقق السلام في اليمن إذا لم نصغ إلى اصوات الجنوب ونتأكد من تضمينها في الترتيبات السياسية التي تنهي الحرب»

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