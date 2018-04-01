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6 ساعات عصيبة على الانقلابيين تكبدهم العشرات بين قتيل وجريح

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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قالت مصادر عسكرية ميدانية ان أكثر من 20 من عناصر مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجرح اخرين في معارك عنيفة جرت فجر اليوم الاربعاء بجبهات مديرية المصلوب غرب محافظة الجوف استٌخدمت فيها كافة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

ونقل مركز الجوف الاعلامي عن المصادر قولها ان مليشيا الحوثي شنت هجوم عنيف فجر اليوم الاربعاء تم الاعداد والحشد له مسبقا على مواقع لقوات الجيش الوطني بـمناطق سداح وملحان والغرفه غربي المديرية

واضافت المصادر ان قوات الجيش الوطني بعد معركة استمرت لـ 6 ساعات تمكنت من أحباط الهجوم ودحر عناصر المليشيات وقتل أكثر من 20 منهم اضافة الى عشرات الجرحى وأغتنام اسلحة متوسطة وشخصية. 

الجدير بالذكر ان مليشيا الحوثي تتكبد خسائر بشرية ومادية في كل محاولاتها لإحراز اي تقدم بجبهات المصلوب .

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