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الشرعية تحرر جبال إستراتيجية في تعز وتواصل تقدمها

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير سلسلة جبال المرخام الإستراتيجية من قبضة المليشيات الحوثية جنوبي محافظة تعز.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب"ان قوات الجيش والمقاومة وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي تمكنا من تحرير سلسلة جبال المرخام المطلة على الخط الذي يربط بين منطقتي الشريجة والراهدة التابعتين لمحافظة تعز".

وأضاف النقيب"ان الجيش تمكن ايضا من تحرير منطقة السحى، وثبرة في حدود منطقة الراهدة".

وأوضح الى إن عملية نوعية نفذتها وحدات من اللواء الثاني حزم بإشراف مباشر من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن أفضت الى تحرير سلسلة جبال المرخام والمناطق المجاورة لها والذي سيمكن الجيش من تحرير منطقة الراهدة.

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