التحالف يضبط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في أجواء الساحل الغربي

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكنت قوات التحالف العربي ،الثلاثاء، من ضبط طائرة مسيرة من نوع "قاصف/1 الإيرانية" محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من الجيش الوطني في الساحل الغربي للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الطائرة المسيرة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وكانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

وقالت الوكالة إنه سيتم بث صور الطائرة لاحقا.

وأكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.



