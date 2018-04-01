آخر الاخبار

زيدان يُصر على وقف تنفيذ مشروع رئيس الريال الشرعية تحرر جبال إستراتيجية في تعز وتواصل تقدمها العاهل السعودي يستقبل وفدًا تركيًّا في الرياض التحالف يضبط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في أجواء الساحل الغربي طهران تتخذ مناورة جديده ضد الدولار الأمريكي منظمة البلسم  تنجز 42 عملية جراحية للقلب في المكلا الفريق علي محسن الأحمر يلتقي بالناصريين في تطور نوعي رئيس الأركان القطري في السعودية .. لهذه الأسباب لماذا يسعى اردوغان أقامة أنتخابات مبكرة قبل عام من موعدها أكثر من 80 ألف فرع.. “ستاربكس” تغلق كل فروعها في أمريكا


التحالف يضبط طائرة مسيرة إيرانية الصنع في أجواء الساحل الغربي

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 173

 

تمكنت قوات التحالف العربي ،الثلاثاء، من ضبط طائرة مسيرة من نوع "قاصف/1 الإيرانية" محملة بالمتفجرات كانت تحاول التسلل إلى مواقع قريبة من الجيش الوطني في الساحل الغربي للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الطائرة المسيرة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة وكانت معدة لاستخدامها ضد الأهداف المنتخبة.

وقالت الوكالة إنه سيتم بث صور الطائرة لاحقا.

وأكد التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الاستمرار في التصدي لهذه القدرات الإيرانية التي تشكل تهديدا مباشرا ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
الشرعية تحرر جبال إستراتيجية في تعز وتواصل تقدمها
الفريق علي محسن الأحمر يلتقي بالناصريين
الفريق محسن يوجه دعوة مهمة لقبائل ومشائخ صنعاء ويناقش التقدم باتجاه العاصمة
مقتل (ابن وعم) قيادي حوثي مطلوب للسعودية سبق أن افتى بتكفير الرئيس هادي وقتل اليم
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس