الفريق علي محسن الأحمر يلتقي بالناصريين

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، على أهمية وحدة موقف الأحزاب السياسية تجاه القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الموقف من انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية وإرادة الشعب اليمني.

واشاد نائب الرئيس خلال لقائه، اليوم، أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان، ومستشار رئيس الجمهورية عضو الأمانة العامة للتنظيم سلطان العتواني، بمواقف الأحزاب الداعمة للشرعية ومنها التنظيم الوحدوي الناصري.

وناقش نائب رئيس الجمهورية مع العتواني ونعمان، المستجدات والأوضاع الميدانية والسياسية وجهود استعادة الدولة والمتطلبات الأساسية لبناء اليمن الاتحادي القائم على الشراكة والعدالة والمساواة وما يواجه هذا المشروع الوطني من عراقيل.

وأكد الأحمر وفقا لوكالة سبأ الرسمية، على أهمية التكاتف وتوحيد الصف الوطني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا اليمني..منوهاً إلى تصميم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم أخوي من دول تحلف دعم الشرعية ،المضي في مواجهة الأخطار والتحديات التي يقع في مقدمتها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبهما جددا أمين عام التنظيم وعضو الأمانة العامة التأكيد على الموقف الثابت للتنظيم تجاه الشرعية ودعم جهود اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة..معبرين عن تقديرهم لاهتمام وجهود القيادة السياسية في هذا الإطار.



