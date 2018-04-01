في تطور نوعي رئيس الأركان القطري في السعودية .. لهذه الأسباب

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لأول مرة منذ حصار قطر، في يونيو الماضي، شاركت القوات المسلّحة القطرية في اختتام فعاليات تمرين "درع الخليج 1"، بالمملكة العربية السعودية.

وقال بيان للجيش القطري، اليوم الأربعاء، إن رئيس الأركان، الفريق غانم الغانم، شارك في حضور فعاليات اليوم الختامي من تمرين "درع الخليج 1"، يوم الاثنين الـ 16 من أبريل الجاري، تلبية لدعوة نظيره السعودي، الفريق أول فياض الرويلي.

وبحسب البيان؛ أُجريت فعاليات التمرين في منطقة الجبيل (شرق السعودية)، بمشاركة عدد من الضباط القطريين، بقيادة العميد ركن خميس الدبلان.

ووفق البيان، اشتمل التمرين على عدة مراحل؛ بدءاً بتمرين مراكز القيادة، ثم التمرين الميداني، واختُتم بتمرين الحرب النظامية وغير النظامية بالذخيرة الحية، إضافة إلى طابور للعرض العسكري، الذي شاركت فيه الدول الـ 25 المشاركة بالتمرين، ومنها دولة قطر.

وهذه المشاركة العسكرية لقطر في مناسبات تنظّمها السعودية هي الأولى منذ اندلاع الأزمة الخليجية وفرض حصار عليها، في يونيو الماضي.

وانطلقت في المنطقة الشرقية السعودية، الأحد 18 مارس 2018، فعاليات المناورة العسكرية المقامة برعاية وزارة دفاع السعودية، وتعدّ أضخم مناورة في المنطقة من حيث عدد القوات والدول المشاركة، وأيضاً من حيث تنوّع خبراتها ونوعيّة أسلحتها، حسبما ذكرته وكالة "واس" السعودية الرسمية.

ويهدف التدريب إلى رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.



