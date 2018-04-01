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لماذا يسعى اردوغان أقامة أنتخابات مبكرة قبل عام من موعدها

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، تقديم موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والنيابية) في البلاد إلى يوم الـ24 من يونيو المقبل.

وبإعلان الانتخابات المبكرة، يكون الرئيس التركي قدّمها عن موعدها الأصلي عاماً و5 أشهر، بعد أن كان مقرراً لها أن تُجرى في نوفمبر 2019 المقبل.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد لإعلان نتائج مباحثاته مع زعيم حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهتشلي، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: إن "الهيئة العليا للانتخابات (مستقلة) ستبدأ مباشرة بالتحضير لها. وسنشرع مباشرة في الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك".

وأوضح أنه "نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها (الجيش التركي) في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا (الشرق الأوسط)، بات من الضروري تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن".

 

وسيخوض حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الانتخابات المقبلة تحت مظلة تحالف انتخابي، سيدعم فيه دولت بهتشلي، أردوغان لمنصب الرئاسة، بحسب ما أعلنه الأول في وقت سابق.

وأمس (الثلاثاء)، دعا بهتشلي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها، حيث قال إنه من الصعب على البلاد "تحمُّل الظروف الراهنة" حتى نوفمبر عام 2019، وهو ما أيده حزب العدالة والتنمية.

  
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كلمات دالّة

#تركيا #اردوغان #أانتخابات
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