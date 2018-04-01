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الفريق محسن يوجه دعوة مهمة لقبائل ومشائخ صنعاء ويناقش التقدم باتجاه العاصمة

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء
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وجه نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الاحمر دعوة جديدة للقبائل والمشائخ من ابناء محافظة صنعاء.

والتقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، للاطلاع على مستجدات المحافظة والأوضاع الميدانية فيها.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات الميدانية التي يسطرها أبطال الجيش في سبيل استكمال تحرير المحافظة والتقدم باتجاه العاصمة صنعاء.

كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين التي يتجرعونها بشكل يومي.

وجدد نائب الرئيس الدعوة لقبائل ومشايخ محافظة صنعاء بمختلف مديرياتها وجميع المكونات الاجتماعية في ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التي ترتبت عليه.

من جانبه قدم محافظ صنعاء تقريراً عن الزيارات الميدانية ومختلف اللقاءات الهادفة للالتفاف حول قيادة الشرعية ومساندة جهود أبطال الجيش ومقارعة ميليشيا الانقلاب، معبراً عن التقدير والشكر لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.

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