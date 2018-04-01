مقتل (ابن وعم) قيادي حوثي مطلوب للسعودية سبق أن افتى بتكفير الرئيس هادي وقتل اليمنيين

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بمصرع ثاني أبناء القيادي البارز في صفوفها، فضل محمد المطاع، المدرج على لائحة الإرهابيين الحوثيين التي أعلنتها السعودية.

ونعت الميليشيات، مقتل يونس المطاع، الابن الثاني للقيادي الحوثي فضل المطاع، في المعارك الدائرة مع قوات الجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف العربي، في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة، بعد عامين من مقتل أخيه (محمد) في المواجهات ضد الشرعية اليمنية.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن يونس المطاع قتل إلى جانب مجموعة كبيرة من الميليشيات الحوثية، في هجوم للجيش اليمني على مواقع الحوثيين بمديرية كتاف في صعدة، تم خلاله طرد الميليشيات من عدة مواقع.

وفي بيان نعي لما تسمى الجبهة الحقوقية، التابعة للحوثيين، ذكرت الجبهة أن عم فضل المطاع (والد زوجته)، عثمان الأهدل قتل في جبهة الساحل الغربي، قبل يوم من مقتل ابنه الثاني (يونس).

والمطاع هو أحد المرجعيات الدينية الحوثية، وأصدر فتوى كفر فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين ودعا لقتل اليمنيين، كما أنه أحد القادة الميدانيين في ميليشيات الحوثي، وارتكب جرائم بشعة بحق أهالي محافظة إب، أثناء عمله كمشرف للحوثيين في المحافظة، قبل أن تعينه مشرفا في ذمار، وعينته الميليشيات مؤخرا، رئيسا للنيابة العامة بمحافظة عمران شمال اليمن.



