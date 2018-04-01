آخر الاخبار

أكثر من 520 ألف وظيفة شاغرة في المعلوماتية مع رواتب مغرية شاهد ..أول رجل في العالم عاش حياته بـ "3 وجوه" تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان غارات مكثفة وموجعة.. «مأرب برس» يرصد 127 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة الماضية في 7 محافظات الحوثيون يقرون رسميا فرض «زكاة الخُمس» بتشريع من البرلمان حكم بإعدام بمواطن مصري قتل طالبه يمنية ﻿هكذا أعيدت ابنة حاكم دبي الهاربة الشيخة لطيفة إلى دبي كيف سينتهي صراع أرطغرل وسعد الدين كوبيك؟ هل يُفشل الشارع مساعي الإمارات لتغيير اللاعبين في المشهد اليمني؟ السلطانة هيام في الإمارات!


تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ وحدة الرصد
عدد القراءات 427

أسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية صباح اليوم الأربعاء 18 / أبريل /2018م

أسعار البيع

الدولار:485
الريال السعودي: 129 
الدرهم الإماراتي: 130
الريال العماني: 1050
الريال القطري: 105
الجنيه المصري: 20
اليورو: 580
دينار أردني:570
دينار كويتي:1100
جنيه استرليني:540
ليرة تركي:80
فرنك سويسري:350
رينجيت ماليزي:75
رمبي صيني:50,66

 
أسعار الشراء :
الدولار:.486 
الريال السعودي: 129.3
الدرهم الإماراتي:131
الريال العماني: 1070
الريال القطري:113
الجنيه المصري: 25
اليورو: 600
دينار أردني:590
دينار كويتي:1150
جنيه استرليني:600
ليرة تركي:90
فرنك سويسري:400
رينجيت ماليزي:80
رمبي صيني:52,74

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
غارات مكثفة وموجعة.. «مأرب برس» يرصد 127 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة ال
الحوثيون يقرون رسميا فرض «زكاة الخُمس» بتشريع من البرلمان
هل يُفشل الشارع مساعي الإمارات لتغيير اللاعبين في المشهد اليمني؟
الكويت تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس