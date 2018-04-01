الكويت تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكدت دولة الكويت اليوم ايمانها بأنه ليس هناك حل عسكري أو إنساني للأزمة في اليمن إنما ضرورة أن يكون الحل سياسيا مبنيا على المرجعيات السياسية الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي خلال جلسة مجلس الامن حول الحالة في اليمن.

واعرب العتيبي عن ترحيبه بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الاممي الى اليمن بتاريخ 19 مارس الماضي والذي أشار فيه إلى عزمه إعادة إحياء العملية السياسية بين الأطراف اليمنية استنادا الى المرجعيات الثلاث واستكمالا لجولات المشاورات السابقة بما في ذلك مشاورات الكويت في عام 2016.

ولفت الى ان مشاورات الكويت أوشك خلالها الطرفان التوقيع على اتفاق شامل ينهي القتال الدائر بينهما ويحقن دم الشعب اليمني الشقيق.

وأكد العتيبي دعم الكويت لجهود المبعوث الاممي الجديد الى اليمن مارتن غريفيث وكذلك جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن الشقيق بشكل سلمي.

ورحب العتيبي بنتائج مؤتمر المانحين بشأن الأوضاع الانسانية في اليمن والذي عقد في جنيف بتنظيم من قبل الأمم المتحدة وسويسرا والسويد والذي تمخض عن حشد تعهدات مالية تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي.

وأشار الى ان الكويت تعهدت في ذلك المؤتمر بتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية لليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي مناشدا الإيفاء بالتعهدات لمن لم يقم بذلك في أقرب وقت نظرا للاحتياجات الملحة الإنسانية التي يشهدها اليمن الشقيق.

وأكد أن مجلس الامن الدولي يجب ان يستمر في موقفه الموحد والحازم حيال الملف اليمني وأن تكون رسالة المجلس واضحة للأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثي.

وشدد العتيبي على انه لا يمكن الاستمرار في تجاهل قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والتعنت في الانخراط بالعملية السياسية فمن غير المقبول تغليب المصالح الشخصية والطموحات السياسية على مصلحة شعب بأكمله.

وجدد العتيبي التأكيد على أن الحل الأمثل لإنهاء تلك الأوضاع في اليمن يستند الى المرجعيات الثلاث المتفق عليها سالفة الذكر والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وإستقلاله وسلامة أراضيه ودعم الشرعية الدستورية ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وختم العتيبي قائلا "اننا نحث الأطراف اليمنية على العمل مع المبعوث الخاص السيد مارتن غريفيث للتوصل إلى تسوية سلمية تبدأ بإتخاذ تدابير بناء الثقة وندعوهم إلى وضع نصب أعينهم دائما مصلحة اليمن هذا البلد العربي العظيم في تاريخه وثقافته وحضارته وشعبه".



