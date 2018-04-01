نائب الرئيس يشيد بدعم المملكة المتحدة لليمن والشرعية

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وأشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة المتحدة لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني .

وأكد خلال لقائه اليوم الثلاثاء ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية عقيد مات ستوارس وملحق الشؤون البحرية بالسفارة كريس ستوك، تطلع بلادنا إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري بين بلادنا والمملكة المتحدة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والعسكري وبناء قدرات الأجهزة الأمنية اليمنية والتعاون المستقبلي في هذا المجال حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد نائب الرئيس الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء في رفع قدرات منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها في تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.

وأطلع نائب الرئيس الملحقين العسكريين على المستجدات الميدانية ومستوى التقدم الذي تحرزه قوات الجيش في مختلف الجبهات والمحاور العسكرية، مؤكداً سعي الشرعية لاستعادة وبناء الدولة القادرة على تأمين اليمن وإفشال مخططات التخريب والإرهاب ومنع محاولات استهداف الأشقاء ومحاولات تهديد الملاحة الدولية.

من جانبهما أشارا الملحقين البريطانيين إلى مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين واستعداد بلادهما تعزيزها ورفع نسبة الدعم الأمني والعسكري، منوهين إلى النجاحات والخطوات التي اتخذت في هذا المجال بفعل اهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين.



