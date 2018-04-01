أمريكا تكشف عن 3 أهداف تسعى لتحقيقها في اليمن وتضع أمام الحوثيين مطلبا واحدا يجب تنفيذه قبل الدخول في مفاوضات طلاب اليمن بماليزيا يحتجون أمام سفارة بلادهم طلباً للمنح هكذا جذبت الجامعات الروسية الطلاب العرب «أبو ظبي» تثير قلق «الرياض» بـ«8 آلاف أوغندي» في اليمن وسياسي خليجي يحذر «منعطف خطير يجب كبحة» كنز تاريخي مذهل لأحد الملوك يعثر عليه صبي إسرائيل تتساءل: ثلاث علامات استفهام في الهجوم على سوريا شابة يمنية عشرينية العمر .. تشق طريقها في عالم الاعلام كمذيعة ..فكيف تم ذلك برشلونة يصطدم بعقدة ملعب بالايدوس هل تنتهي سلسلة الانتصارات بعد شائعات رحيله.. غزل متبادل بين عمر السومة وأهلي جدة وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين ..الجيش يتقدم وسط البلاد