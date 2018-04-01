برشلونة يصطدم بعقدة ملعب بالايدوس هل تنتهي سلسلة الانتصارات

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يحلم نادي برشلونة في إنهاء مسابقة الدوري الإسباني هذا العام بدون أي هزيمة ودخول التاريخ من أوسع أبوابه بأن يصبح أول فريق في الليغا ينهي الدوري من دون السقوط أبداً، وبالتالي سيكون هذا الإنجاز تحت عنوان "لقب دوري اللاهزيمة".

ويدخل برشلونة مغامرة جديدة محفوفة بالمخاطر هذه المرة حين يحلّ ضيفاً على نادي سيلتا فيغو، وملعبه "بالايدوس" الذي لم يذق عليه زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طعم الفوز من عام 2015 بهدف سجله المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو وبتمريرة من القائد السابق تشافي هيرنانديز.

وعانى النادي الكتالوني في السنوات الماضية على أرض سيلتا فيغو، فهزم يوم 23 سبتمبر/ أيلول في الدوري بأربعة أهداف لواحد، ثم عاد وسقط بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في عام 2016، وتعادل بهدف لمثله في كأس الملك عام 2018.

وسيكون دافع سيلتا فيغو للفوز كبيراً وذلك من أجل إبقاء آماله للتأهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل واحتلال المركز السابع، إذ يبتعد عن أثلتيك بلباو بفارق 4 نقاط، أما برشلونة فيسعى لمتابعة نتائجه الإيجابية في الدوري والاقتراب أكثر من حسم اللقب.



