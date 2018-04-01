وسط انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين ..الجيش يتقدم وسط البلاد

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حققت قوات الجيش الوطني ،اليوم الثلاثاء، تقدما جديدا في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية إن قوات الجيش حررت جبل "القرحاء" الاستراتيجي بناطع بعد ان هاجمت صباح اليوم، مليشيا الحوثي ، في مواقع لبان ، وشعب الذيب ، والفقره ، المطلة على معسكر فضحة الاستراتيجي بمديرية الملاجم.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش والمليشيات عقب الهجوم، وسط تقدم لقوات الجيش الوطني باتجاه فضحة الملاجم .

وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا قتلى وجرحى في صفوف عناصرها.

ولفتت المصادر الى ان مقاتلات التحالف العربي ساندت الجيش في العمليات واستهدفت تعزيزات عسكرية وتجمعات لمليشيات الحوثي في المنطقة، وكبدتها خسائر بشرية ومادية .



