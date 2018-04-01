السعودية تدفع بقوات عسكرية كبيرة الى شرق اليمن

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

عدد القراءات 813

وصلت إلى محافظة المهرة (شرقي اليمن)، اليوم الثلاثاء، إمدادات عسكرية سعودية لتعزيز الرقابة على المنفذ الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان.

وأفاد مصدر محلي في المحافظة بأن «المئات من الجنود السعوديين والعربات والمدرعات وصلوا اليوم، إلى ميناء نشطون على متن سفينة سعودية».

وأشار المصدر إلى أن «تعزيزات عسكرية سعودية كبيرة شملت عربات ومدرعات ومئات الجنود، كانت قد وصلت منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي إلى ميناء نشطون التابع لمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عُمان، ضمن مسعى التحالف إحكام سيطرته على كافة المنافذ اليمنية.

وتمتاز المهرة التي تعرف بأنها «بوابة اليمن الشرقية»، إلى جانب وجود منفذين بريين فيها مع سلطنة عُمان، بامتلاك أطول شريط ساحلي في اليمن يقدر بـ 560 كيلومترا على بحر العرب، وميناءً بحريًا هو نشطون، وهي ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت، وتشهد استقرارا أمنيا نوعياً.



