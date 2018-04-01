قوات إماراتية تعترض موكب وزير في حكومة «بن دغر» وتمنعه من زيارة «حضرموت»

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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منعت قوات ما يسمى بـ«النخبة الشبوانية»، اليوم الثلاثاء، وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية من الوصول إلى محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن).

وقال الوزير عبد الله سالم لملس في منشور بصفحته على «فيسبوك» تابعه «مأرب برس»، إن «قوات النخبة الشبوانية التي تتبع في توجيهاتها للقوات الإماراتية في اليمن، اعترضته مرتين اثناء توجهه من عدن إلى المكلا».

وأضاف: «المرة الأولى في نقطة عرفة تم توقيفه، والمرة الثانية في مدخل عين بامعبد والمرة الثالثة في وسط مدينة عين بامعبد».

وأشار إلى أنه اضطر للعودة إلى عدن مرة اخرى بعد اعتراضه مرتين.

وليست هذه المرة الاولى التي يتعرض فيها وزراء في حكومة بن دغر لمضايقات من قوات تديرها الامارات، حيث سبق ان منعت قوات النخبة الشبوانية في فبراير الماضي، وزير النقل صالح الجبواني اثناء ما كان يريد الوصول إلى منشأة حكومية في شبوة.



