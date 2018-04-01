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اللواء سلطان العرادة يوقع عقدا بأكثر من 2 مليار و400 مليون ريال للقضاء على طريق الموت الدولي

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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وقع اليوم بديوان عام محافظة مأرب اتفاقية اعادة تأهيل طريق صافر- العبر، المرحلة الاولى بطول 40 كم وبكلفة مليارين و400 مليون ريال يمني بتمويل حكومي.

هذا الطريق أصبح في الفترة الأخيرة يمثل رعبا لكل المسافرين فيه , خاصة وأن ضحايا الموت أصبوا في تزايد مستمر نظرة , لكثرة الحفر والتشققات في هذا الطريق الدولي , حتى بات المسافرون يطلقون عليه "طريق الموت .

حيث وقع الاتفاقية عن السلطة المحلية محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة وعن شركة سبأ للمقاولات المنفذة للمشروع رئيس مجلس الادارة مبارك هادي عجيم.

وحددت الاتفاقية الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع التي تمتد من صافر حتى منطقة غويربان بعشرة اشهر.

وخلال التوقيع أشار المحافظ العرادة الى الاهمية الاستراتيجية لهذا الطريق الدولي الذي يربط اليمن بدول الجوار عبر منفذ الوديعة البري ويعتبر شريان حياة للشعب اليمني حيث تمر عبره البضائع التجارية ومواد الإغاثة الانسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الايرانية.

ولفت المحافظ الى ان هذا المشروع البالغ طولة من صافر حتى العبر172 كم سينفذ على اربع مراحل، جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة من وزارة الاشغال العامة والطرق بعد أن تردت حالة هذا الطريق الى مستوى كبير وتسببت في حوادث مرورية وازهاق الكثير من ارواح المسافرين خلال الفترة الماضية..

ولفت اللواء العرادة الى أن العمل في تنفيذ المشروع سيبدأ خلال اسبوعين من توقيع هذا .. مشددا على الشركة المنفذة الالتزام بالمواصفات المحددة للمشروع والجدول الزمني للتنفيذ.

حضر التوقيع وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام مكتب الاشغال العامة المهندس عبدالودود المدحجي ومدير المكتب الفني بالمحافظة الدكتور علي الجبل.

 
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#اليمن #مأرب #العرادة #طريق_الموت #العبر
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