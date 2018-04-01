ما حقيقة تقدم المليشيات في تعز وقطع طريق يربط المحافظة بلحج وعدن

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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نفت قيادة محور تعز، الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام، وزعمت تقدم مليشيات الحوثي الانقلابية وقيامها بقطع خط عدن لحج – تعز.

وأكدت قيادة المحور في بيان لها، أن قوات الجيش الوطني ثابتة في جميع جبهات العزة والكرامة والشرف , وأن أحلام الإنقلابيين بالتقدم ستتحول قريباً إلى كوابيس تقض مضاجعهم , وستتحرر محافظة تعز وكل التراب اليمني من دنس هذه المليشيات الدموية الانقلابية .

واستنكرت وجود ما وصفتها الأقلام المأجورة التي تروج للشائعات و تحيك الاخبار الكاذبة التي تخدم العدو، في الوقت الذي يخوض ابطال الجيش معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي ويذودون بأرواحهم عن المدينة في معركة البقاء والوجود.

وأوضحت قيادة المحور بأن الاشتباكات التي جرت مساء امس على مقربه من خط امداد تعز الوحيد هيجة العبد في مديرية المقاطرة لحج نجمت عن تصدي مقاتلي اللواء الرابع مشاه جبلي لتسلل عناصر من المليشيات الانقلابية الى شرق خط هيجة العبد لزرع ألغام مستغلين كثافة مرور المركبات على الخط والظلام، مشيرة بان مواقع الجيش الوطني تعاملت معهم واعادت تنظيم مرور المركبات بعد تمشيط المنطقة كلها تحسبا لوجود عبوات ناسفه اراد مندسون وضعها على مقربه من الطريق.

واهابت بوسائل الإعلام تحري الحقيقة والمصداقية قبل النشر؛ داعيين كل الإعلاميين والناشطين في محافظة تعز إلى مساندة الجيش الوطني بدحض هذه الشائعات .



