إب في زمن المليشيات (عصابات نهب وسرقة وطرد نازحين )

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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تعرض محل الكترونيات للسرقة بمدينة إب وسط اليمن في ظل فوضى تديريها المليشيات الانقلابية .

مصادر محلية أكدت بأن محلات الشارقي للإلكترونيات بمدينة إب تعرضت للسرقة والسطو المسلح ونهب اجهزة تقدر قيمتها بنحو عشرة ملايين ريال.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انتشار عصابات سرقة الكابلات الخاصة بشبكة الهاتف الثابت بعدد من مديريات محافظة إب بينها مديرية حبيش والشعر وبعدان والسياني ، في ظل شكاوى الأهالي من غياب أي دور للجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة وتوجيهات مليشيا الحوثي.

وفي موضوع اخر اقدمت عصابات حوثية على طرد نازحين ونازحات من احدى عمارات شارع الثلاثين واستولت على المبنى لصالح المليشيات .



