بعد فضيحة السيسي : هكذا حاولت مذيعة مصرية تبرير الصواريخ البلاستيكية (شاهد)

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حاولت مذيعة مصرية تبرير الخطأ الذي ارتكبه رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية في الظهران يوم الأحد، لكن المذيعة أثارت مزيدا من السخرية بالتبرير غير المتوقع الذي ألقت به على مسامع المشاهدين.

وكان السيسي قال في كلمته أمام القادة العرب خلال القمة التي انعقدت في مدينة الظهران شرق السعودية الأحد إن "مصر لن تسمح للحوثيين بقصف السعودية بالصواريخ البلاستيكية"، في إشارة بطبيعة الحال إلى "الصواريخ الباليستية" التي يقصف بها الحوثيون المملكة بين الحين والآخر.

وأثارت سقطة السيسي موجة واسعة من السخرية في العالم العربي، خاصة أنه وزير دفاع سابق وجنرال عسكري ومن المفترض أنه يجيد معرفة الأسلحة والأدوات العسكرية أكثر من غيره.

وظهرت المذيعة المعروفة بولائها لنظام السيسي أماني الخياط على قناة "أون تي في" لتبرر خطأ السيسي فأثارت موجة سخرية أوسع بقولها إن السيسي تحدث باللغة المصرية التي هي "علميا صحيحة أما الأمريكان فهم الذين بهدلوا اللغة الإنجليزية"، في إشارة إلى أن السيسي يتحدث الإنجليزية أفضل من الأمريكيين أنفسهم، وأن اللفظ الصحيح للكلمة هو "صواريخ باليستيكية" وليس "باليستية".

وأضافت الخياط: "الراجل ما غلطش، ده راجل عسكري، ومتعلم عن الأمريكان اللي بهدلوا اللغة الإنجليزية بتاعة إنجلترا، يعني حرفوا في السبيلينغ وفي البرونانسييشن".

وقالت الخياط إن المقصود من لفت الأنظار إلى هذا الخطأ المزعوم هو "التشويش"



