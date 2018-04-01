الهلال السعودي يخرج من الباب الضيق في دوري أبطال آسيا (شاهد)

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 248

خرج نادي الهلال السعودي من الباب الضيق لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات (المجموعة الرابعة).

وخسر الهلال، اليوم الاثنين أمام نظيره الاستقلال الإيراني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الكويت.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لفريق الاستقلال الإيراني اللاعب جافور في الدقيقة 36.

ولم يستطع الهلال خلال هذه النسخة تذوق طعم الفوز الآسيوي، ليحقق أسوأ نتائج له على مدار مشاركاته الآسيوية، رغم أنه لعب نهائي النسخة الماضية أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وعزز استقلال طهران الإيراني صدارته للمجموعة برصيد 12 نقطة، فيما فشل الهلال في تحقيق الفوز الأول وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وفي مباراة أخرى من نفس المجموعة بلغ العين الإماراتي دور ثمن نهائي المسابقة بفوزه 4-1 على حساب مضيفه الريان القطري.

وسجل المصري حسين الشحات (12) وعمر عبد الرحمان (55) والسويدي ماركوس بيرغ (58 و78) أهداف العين، فيما جاء هدف الريان الوحيد عبر سيباستيان سوريا في الدقيقة 85.

ورفع العين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني وضمن تأهله إلى ثمن النهائي، فيما غادر الريان البطولة بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث.



