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مأرب ..مدير عام الشرطة يلتقي وفد منظمة "سيفيك "  

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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التقى مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني، اليوم الاثنين، وفد منظمة المدنيين في النزاعات "سيفيك" الدولية برئاسة ندوى الدوسري مديرة المنظمة في اليمن.

 وخلال اللقاء، ناقش مدير عام شرطة مأرب مع مديرة المنظمة في اليمن البرامج والخدمات التي يمكن ان تقدمها المنظمة في مأرب.

 وقال العميد عبدالملك المداني إن السلطة المحلية والأمنية في مأرب تقدم كل التسهيلات لعمل المنظمات الدولية في المحافظة وترحب بكافة المشاريع التي من شأنها الإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتنمية المجتمع.

 بدورها أوضحت ندوى الدوسري ان منظمة "سيفيك" تعمل على تحسين حماية المدنيين في النزاعات حول العالم وتقديم النصح والدعم الفني للحكومات والجيوش لمساعدتها على تطوير أدوات وممارسات ذاتية ورفع كفاءتها في التعامل مع المدنيين.

 
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