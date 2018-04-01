مفتي مصر يصدر فتوى خاصة بحق الفراعنة في مونديال روسيا

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أجاز مفتي مصر، شوقي علام، إفطار لاعبي منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المرتقبة هذا الصيف في روسيا، حيث تتزامن التدريبات وإحدى المباريات الرسمية مع شهر "رمضان" المبارك.

وأوضح "علام"، في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" الخاصة، أنه يستعد لإصدار فتوى شرعية بشأن مسألة إفطار لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، أثناء مباريات كأس العالم بروسيا، مدعمة بالأسانيد والأدلة الشرعية.

وقال إن حكم السفر "ينسحب على مهمة لاعبي المنتخب أثناء مباريات مونديال روسيا 2018"، مؤكداً أنها قاعدة عامة، قبل أن يُضيف موضحاً: "نرتكن فى حل إفطارهم إلى قاعدة السفر إلى أن يعودوا، بناء على الحكم الموسع لمدة السفر".

وأشار إلى أن "السفر فى حد ذاته يبيح الإفطار، وأن اتجاهات العلماء فى تحديد السفر ما بين موسع ومضيق".

وتأتي هذه الفتوى بعد أخرى مشابهة للشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمملكة العربية السعودية، والذي أجاز إفطار لاعبي المنتخب السعودي خلال معسكر كأس العالم.

وقال المغامسي في تصريحات للتلفزيون السعودي: "لاعبو المنتخب يجوز لهم الإفطار أثناء سفرهم لكأس العالم، وعليهم أن يحتسبوا لرفع شأن الإسلام".

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعود إلى المشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً، حيث تشارك في المجموعة المونديالية الأولى إلى جانب منتخبات روسيا والسعودية والأوروغواي.

ويستهل المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة الأورغواي، في 15 يونيو المقبل ليخوض بذلك مباراة واحدة نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ في 17 مايو المقبل، وفق الحسابات الفلكية.



