محمد بن سلمان يصدر قرارا بشأن مسؤول سعودي أطلق اسما جديدا على قطر

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

عدد القراءات 979

أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قرارا جديدا بشأن سعود القحطاني، المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي.

وقال القحطاني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهما الله على الثقة الكريمة بتشريفي وتكليفي بعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني".

كما توجه القحطاني بالشكر لولي العهد باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمختصين والمهتمين كافة، لموافقته على طلب تغيير اسم كلية الأمن السيبراني والذكاء الصناعي إلى "كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي".

وكان القحطاني أثار جدلا واسعا بعد نشره صورة يسخر فيها من السفير سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، الذي ظهر منفردا وحيدا خلال مصافحة بين الرؤساء الذين حضروا القمة العربية التي عقدت في السعودية.



