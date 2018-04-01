محمد بن زايد يحتفل بفوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- (CNN)

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احتفل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، بفوز مانشستر سيتي، الذي يملكه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، بلقب الدوري الإنجليزي، بعد تعثر مطاردة مانشستر يونايتد أمام ويست بروميتش ألبيون، الأحد.

ونشر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، صورة تجمع الشيخ محمد بن زايد بالشيخ منصور وأمامهما كعكة كبيرة، عليها شعار مانشستر سيتي مع كلمة "تهانينا".

وكتب آل الشيخ فوق الصورة تهنئة للشيخ منصور، قائلا: "مبروووك للشيخ منصور بن زايد"، مع علمَي السعودية والإمارات.

وكان السيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا، الاحد بعد خسارة اليونايتد على أرضه أمام متذيل الترتيب العام، ويست بروميتش ألبيون، ليحقق "المواطنون" اللقب الخامس في تاريخهم.



