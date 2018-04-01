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الفريق الاحمر يصل (الظهران) لحضور اختتام اكبر تمرين عسكري في المنطقة

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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وصل نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الاثنين، إلى قاعدة الظهران الجوية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لحضور حفل اختتام تمرين "درع الخليج المشترك 1" الذي يقام بحضور عدد من قادة الدول وفي مقدمتهم فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشهد وفد عسكري يمني فعاليات الاختتام بحضور رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

وتقام فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويحضرها عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين الذي استمر لمدة شهر كامل.

ويعد تمرين "درع الخليج المشترك 1" الأكبر من نوعه في المنطقة سواء من حيث عدد الدول المشاركة، أو نوعية العتاد العسكري النوعي المتطور، والتقنيات المستخدمة في التمرين التي تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، وحظي بمشاركة أربعة دول تصنف بأنها ضمن أقوى عشرة جيوش في العالم.

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