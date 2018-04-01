«مأرب برس» يرصد 73 غارة لمقاتلات التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية في 7 محافظات

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ وحدة الرصد

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شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ24 ساعة الماضية 73 غارة جوية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء وتعز ولحج والبيضاء.



فقد شنت المقاتلات 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهتي حرض الحدودية وميدي الساحلية بمحافظة حجة (شمال البلاد).

وفي صعدة ـ المعقل الرئيسي للمليشيا ـ شنت المقاتلات 5 غارات على منطقة علاف بمديرية سحار وعلى جبل الصمع غرب المدينة، وغارة على منطقة قحزة شمال المدينة.

كما شن الطيران غارتان على منطقة مذاب بمديرية الصفراء ومعسكر كهلان شرق المدينة، غارتان على منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية و 3 غارات مديرية حيدان.

اما في صنعاء، فقد شنت مقاتلات التحالف 5 غارات استهدفت شبكات الاتصالات في جبل مسار بمديرية مناخة، وغارة في جبل عطان غرب العاصمة.

وفي محافظة الحديدة (غرب) استهدفت موقعا حوثيا في جبل راس، وغارتين في التحيتا، وغارة على منطقة الجبانة.

في السياق، استهدف طيران التحالف العربي مواقع الحوثيين في منطقة كرش بمحافظة لحج (جنوب) بـ6 غارات جوية.

الى محافظة تعز فقد استهدف الطيران معسكر خالد بمديرية موزع بـ4 غارات جوية.

أما في محافظة البيضاء، فقد شن الطيران 5 غارات استهدفت تعزيزات ومواقع حوثية في منطقة قانية الحدودية مع محافظة مأرب.



