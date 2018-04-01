دفاعات التحالف تعترض صاروخين باليستيين فوق المخا

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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اعترضت منظومة الدفاع الجوية للتحالف العربي، مساء أمس الأحد، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية، باتجاه مدينة المخا الساحلية غرب اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية أن دفاعات التحالف اعترضت صاروخين باليستيين فوق سماء مدينة المخا، ودمرتهما دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، ولم يتم التحقق من مكان إطلاق الميليشيات لهذه الصواريخ، نقلاً عن قناة 'العربية'.

وكثفت ميليشيات الحوثي في الفترة الأخيرة من إطلاق صواريخ باليستية، باتجاه المحافظات اليمنية المحررة، والأراضي السعودية، مع هزائمها الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليها في كافة الجبهات، لكن الدفاعات الجوية للتحالف تعترضها في كل مرة، كما تخفق الميليشيت في إطلاق بعضها.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بهذا النوع من الصواريخ الباليستية، التي لم تكن موجودة ضمن العتاد العسكري للجيش اليمني الذي نهبته الميليشيات، وهو ما يؤكده تقرير لجنة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بالعقوبات في اليمن.



