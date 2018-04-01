قرار عربي موحّد بدعم «الشرعية» في اليمن

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أصدر القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب قراراً باستمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

وشدّد القادة العرب، في قرارهم بعنوان «تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية»، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وأيد القادة موقف الحكومة اليمنية وتمسّكها بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

إشادة وترحيب

وأشادوا بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله كمبعوث دولي إلى اليمن، وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن رغم الصعوبات والعراقيل التي قابلته جراء تعنت الميليشيات الانقلابية. وأعربوا عن الترحيب بالمبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث ومساندته في إنجاز مهمته من أجل استئناف العملية السلمية على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وحضّ القادة العرب الأطراف والقوى والأحزاب السياسية اليمنية كافة على تحكيم العقل وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني والعمل تحت قيادة الحكومة الشرعية اليمنية لحل الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الدخول في المماحكات السياسية التي تؤثر سلباً على فرص تجاوز تحديات المرحلة الحالية الحرجة ومن أجل التخفيف من معاناة اليمنيين التي وصلت إلى مرحلة غاية في الصعوبة والدعوة لتضافر كافة الجهود للحفاظ على السكينة والسلامة العامة وعلى أرواح المدنيين في كافة المحافظات اليمنية.

وأدانوا جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية لمدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنيةونهب المساعدات والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية والتضييق على الكادر الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء.

وأكدوا دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب والتأكيد على أن الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة التي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الانقلابية والتأكيد على أن إنهاء الانقلاب.

وأعربوا عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الذي يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وتبنيه إطلاق عملية إنسانية شاملة جديدة بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي تتضمن عدداً من المبادرات، منها التبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ومشاريع رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ اليمن وبرامج خفض كلفة النقل وتحسين البنية التحتية للطرق.

وأدانوا الدعم الإيراني للحوثيين وتشجيعهم على تقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف مسلسل العنف والإرهاب والحرب في اليمن من خلال مد الميليشيات الحوثية بالأسلحة وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على بلدان الدول المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.



