تعرّف إلى أجور حكام مونديال روسيا 2018

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اقترب مونديال روسيا 2018 من الانطلاق، وبات الجميع يترقب صافرة البداية التي سيطلقها حكام وقضاة كأس العالم، الذين اعتمدهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإدارة مباريات العرس العالمي الكبير الصيف المقبل وعددهم 36 حكماً رئيسياً إلى جانب 63 حكماً مساعداً.

وكشفت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن بعض أسرار الأجور التي سيتقاضاها الحكام، نظير مشاركتهم في إدارة مواجهات كأس العالم، إذ يعمد "فيفا" إلى رفع أجورهم نظير الضغط الكبير الذي سيكون على عاتقهم في المباريات بسبب قراراتهم الحاسمة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "UOL" البرازيلي أن الحكم الرئيسي "الساحة" قد يحصد 57 ألف يورو، بالإضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يشارك في إدارتها، لكن يبقى سقف المكافأة مختلفاً من حكم لآخر وفقاً لتقييمهم من "فيفا"، إذ قالت الصحيفة إنه يمكن الحكم الإسباني ماثيو لاهوز أن يجني أكثر من 60 ألف يورو خلال كأس العالم

ويضم المستوى الأول للحكام على غرار الألماني فيليكس بريش، والتركي جانيت شاكير أو الأرجنتيني نيستور بيتانا والذين سيتلقون راتباً يقدر بـ57 ألف يورو للتحكيم في روسيا و2.500 يورو لكل مباراة وأن حكام الراية والمساعدين سيتقاضون مبلغاً يقدر بـ20 ألف يورو إضافة إلى 1600 يورو عن كل لقاء يشاركون فيه وفقاً لتنسيب الفيفا.

ورفع فيفا أجور حكامه أكثر في السنين الأخيرة بشكل ملحوظ وتحديداً منذ عام 2010 و2014 حين كانوا يتقاضون مبالغ قرابة الـ 28 ألف يورو وحتى 40 ألف يورو، فيما تأتي تلك الزيادة الأخيرة في ظل إعلان الفيفا اعتماد تقنية الفيديو "فار" خلال كأس العالم في روسيا.



