الفريق علي محسن الأحمر يكشف عن خيار الشرعية الأول

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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جدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، التأكيد على أن خيار الشرعية الأول هو تحقيق السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم نائب السفير الألماني لدى اليمن جان جيرالد لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حيث ثمن نائب الرئيس موقف ألمانيا ودعمها للشرعية ومساندتها لليمنيين.

وبحسب وكالة سبأ، فقد جرى خلال اللقاء بحث القضايا والموضوعات على الساحة الوطنية ومعاناة أبناء الشعب اليمني جراء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستمرار إطلاقها للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّره تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، علاوة على تهديد الميليشيات المستمر للأمن الإقليمي والممرات الدولية.

وأدان نائب الرئيس الاستهداف المتكرر لمدن المملكة وخطوط الملاحة الدولية والذي يكشف بأن ميليشيا الحوثي تمارس إرهاباً عالمياً برعاية من إيران التي ترعى أيضاً ارتكاب جرائم مروعة في سوريا. مشيرا إلى جهود الدولة بدعم من الأشقاء في التحالف والأصدقاء والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية في محاربة الإرهاب.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أمله بأن تخرج القمة العربية في دورتها ال?? التي تنعقد في المملكة بقرارات ونتائج تلبي طموحات الأمة العربية وتضع حداً للمد الإيراني وتنصف القضية الفلسطينية وتعيد اللحمة والالتئام بين قادات وشعوب دول العالم العربي.

واكد دعم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لجهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث والحرص على تحقيق السلام الدائم المستند على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

من جانبه أكد نائب السفير دعم بلاده المستمر للشرعية وحرصها على تحقيق السلام بين اليمنيين بما يخفف من المعاناة الإنسانية، معبراً عن سعادته بلقاء نائب رئيس الجمهورية في إطار بحث فرص السلام.



