حزب الإصلاح يوضح موقفه من التحالف مع طارق صالح

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مارب برس - صنعاء

عدد القراءات 845

قال رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح علي الجرادي، إن "الإصلاح يدعم ويتبنى كل اشكال التحالفات مع الاحزاب السياسية والقوى الاجتماعية لمواجهة المليشيات الانقلابية".

وأوضح الجرادي- في تغريده على حسابه الخاص بتويتر- أن "تحالف الإصلاح في إطار الشرعية برئاسة الرئيس هادي ومؤسسات الدولة الرسمية ومخرجات الحوار الوطني".

وأشار إلى أن "اي تشكيلات عسكرية او أمنية أو تكتلات سياسية لا تعترف بالشرعية هي مهدد للدولة اليمنية".

ويأتي تصريح الجرادي في ظل تحركات نجل شقيق الرئيس السابق طارق صالح في الساحل الغربي بقوات وآليات عسكرية مقدمة من التحالف، في ظل أنباء تتحدث عن تسليمة معركة تحرير مدينة تعز.

وكانت مظاهرات حاشدة خرجت امس السبت بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن) ترفض محاولات تكليف طارق بمهمة تحرير مدينة تعز، وأتهم المتظاهرون طارق بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المدينة أثناء تحالفهم مع الحوثيين.



