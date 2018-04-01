وزير الخارجية اليمني: انا لا أتناول «الشمة»

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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نفى وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الادعاءات حول تناوله «الشمة» خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ29 في الظهران اليوم.

وقال المخلافي «أنا لا أدخن ولا أتناول التبغ (الشمّة)، كل ما في الأمر هذه أدوية لها موعد محدد ولذلك تناولتها في ذلك الوقت».

وهاجم وزير الخارجية ناشري إشاعة «تناوله الشمّة»، واصفاً الأمر بـ«السخيف».

وقال عبر حسابه في «تويتر»: «أمر يثير الشفقة على أصحاب الحملة وأنا لا أتناول حتى السجائر، ولكن تابعوا مواقفي ستعرفون من وراء الحملة».

ووصف من يقفون وراء الحملة بـ«الفارغين الذين ليس لهم عمل».

وكان مقطع فيديو قصير قد انتشر لوزير الخارجية وهو يخرج منديلاً أثناء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ29 به أدويته، وتكهن رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن المخلافي يتناول «شمة».



