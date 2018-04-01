أمين عام الأمم المتحدة: الخل في اليمن سيشمل نزع سلاح الحوثي

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية تتفهم قلق المملكة العربية السعودية، وترى ضرورة نزع الأسلحة الثقيلة من مسلحي جماعة الحوثيين.

وذكر في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»، مساء أمس السبت، إن ضرورة نزع سلاح الحوثيين يأتي ضمن إطار الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأوضح «أفهم القلق الأمني لدى السعودية ويجب أن نجد حلاً سياسياً في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية للسعودية، وألا يكون هناك تدخل خارجي في مستقبل اليمن، وأن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية ولا سيما أسلحة الحوثيين الثقيلة».

وتابع «أي تزويد للأسلحة في الوقت الراهن هو سلوك غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت نفسه أي صاروخ يطلق ضد المملكة يعرض المدنيين للخطر».



