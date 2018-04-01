موسيقار عالمي يعزف سيمفونية من كلمات اليمنية توكل كرمان والاخيرة تؤمن بالموسيقى (شاهد)

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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نظمت الإذاعة الوطنية السويدية معزوفة موسيقية للمؤلف السويدي العالمي "يوهاناس يانسون" وذلك استناداً الى كلمات الناشطة اليمنية توكل كرمان التي ألقتها في حفل تسلمها جائزة نوبل للسلام عام 2011.

وحملت المعزوفة اسم" سيمفونية السلام" وأقيمت الأمسية في قاعة الحفلات الموسيقية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وشاركت الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان خلال الأمسية بتسجيل مصور أكدت فيه على إيمانها بأهمية الموسيقى ودورها في التعبير عن أصوات المظلومين والدفاع عن قضاياهم.

وقالت توكل كرمان حول ذلك: إنني فخورة جدا بالسيمفونية التي ألفها " يوهانس يانسون" بناءً على كلمتي التي ألقيتها في احتفالية تسلمي جائزة نوبل للسلام وهذا يجعلني أؤمن بأن كفاحي، وكفاح النساء واحلامنا بالحرية والعدالة والحرية والكرامة والديمقراطية وحكم القانون ستصل الى كل مكان من خلال هذه السيمفونية.

بدوره قال المؤلف الموسيقي يانسون بانه منذ فترة طويلة وهو يحاول البحث والعثور على الإلهام الصحيح والكلمات القوية لوضع سيمفونية "سلام خالدة" وأنه وجد الإلهام مؤخرا في كلمات خطاب توكل كرمان " عند تسلمها جائزة نوبل والذي يرفض الظلم ويؤكد الإيمان بالعدالة عندما قالت (أرى في الأفق لمحة عن عالم جديد من عولمة مشرقة ومزدهرة).

وقال هانسون بأنه شرع في العمل على تأليف سيمفونية السلام منذ عام ٢٠١٤وسيتم عرضها قريبا في اوركسترا نيويورك.

هذا ونظمت الإذاعة السويدية أيضا حلقة نقاشية على هامش حفل الاوركسترا وشاركت فيه وزيرة خارجية السويد، ورئيس الصليب الاحمر وتوكل كرمان.

وكان الموسيقار اليمني أحمد فتحي قد قدم عرض موسيقي في حينها بمعزوفة (الأرواح - وسلام يارسول السلام) وذلك بمشاركة الأوركسترا النرويجية خلال حفل تسلم اليمنية كرمان جائزة نوبل للسلام 2011.

فيديو " سيمفونية السلام" للمؤلف يانسون



