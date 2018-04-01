الامارات تستهدف قيادات الجيش غير الموالية لها وتأمر (مليشيات الحزام) باعتقال قائدا في مقاومة الضالع برتبة عميد

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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افادت مصادر امنية في العاصمة المؤقتة عدن ان قوات ما يسمى الحزام الامني اعتقلت قائدا بارزا في المقاومة الشعبية وعميدا في الجيش

وطبقا لما قالته المصادر لمأرب برس فان الحزام الأمني (تشكيل غير نظامي يتلقى اوامراه من ابوظبي) اعتقل العميد عبدالله أحمد عبدالله الطيري قائد مقاومةجبهة يعيس في مريس الضالع.

والطيري هو عميد في الجيش الوطني اللواء ٨٣ مدفعية .

وداهمت قوات الحزام الامني منزل العميد الطيري في بئر فضل ليلة أمس قبل ان تعتقله دون معرفة الاسباب.



