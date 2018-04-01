الملك سلمان في افتتاح اعمال القمة العربية يتحدث عن الحل في اليمن ويعلن تبرع المملكة بملايين الدولارات

الأحد 15 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -تغطية خاصة

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قال الملك سلمان في افتتاح اعمال القمة العربية ال29 ان المملكة تؤكد التزامها بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأكد العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، دعمه للجهود الرامية للحل السياسي لأزمة اليمن.

جاء ذلك في كلمة له خلال القمة العربية الـ 29 التي تعقد في مدينة الظهران، شرقي السعودية، بمشاركة 16 زعيما عربيا.

وأوضح سلمان أن" المملكة العربية السعودية، تؤيد الجهود الدولية الرامية لحل سياسي يوقف الأزمة اليمنية".

وحمل جماعة الحوثي التي وصفها بــ" الإرهابية" مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.

ورحب بالبيان الصادر مؤخرا، من مجلس الأمن الدولي، الذي أدان بشدة إطلاق جماعة الحوثي صواريخ باليستية تجاه المدن السعودية.

واعلن #الملك_سلمان انتهاء الجلسة الافتتاحية للقمة العربية "#قمة_القدس" التي بدات اليوم الاحد والانتقال لجلسة مغلقة.

واعلن العاهل السعودي في كلمته تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في #القدس و50 مليون دولار للأونروا.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية الرئيس الفلسطيني وامير دولة الكويت وملك الاردن.



